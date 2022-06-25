أفراد أسرة ضحية الغرق بحمام سباحة نادي العياط يستلمون جثة ابنهم

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى أفراد أسرة الطفل الذي تعرض للغرق بحمام سباحة، بنادي العياط في الجيزة، أمس الجمعة، إجراءات استلام الجثة، بعد قرار النيابة العامة بالدفن، وتم تشييع جنازته ودفنه بمقابر الأسرة.

ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، واستجواب عدد من مسؤلي النادي وحمام السباحة.

من جانبه قال ابن خالة الطفل الذي تعرض للغرق بحمام سباحة نادي العياط بمحافظة الجيزة، أن الضحية " محمد" يبلغ من العمر 10 سنوات، توجه بصحبة أفراد من أسرته إلى نادي العياط للتنزه، وخلال تواجده قفز بالمياه ولم يشعر به أحد من مشرفي حمام السباحة، أضاف أن الطفل ظل غارقا نصف ساعة، حتى تم العثور على جثته، بعد عمليات بحث، وتم نقله إلى المستشفى مفارقا الحياة.

وتساءل ابن خالة الطفل، عن دور مشرفي حمام السباحة، حيث لم يلاحظ أحد منهم سقوط الطفل بالمياه بالمكان المخصص للكبار، ما أسفر عن تعرضه للغرق، دون أن يكتشفوا غرقه، وقال إن كاميرات المراقبة رصدت مشهد غرق الطفل.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان، حول الحادث، وأكدوا أن الطفل تعرض للغرق واختفى، وعقب البحث عنه تم العثور على جثته، وحاولوا إنقاذه بنقله إلى المستشفى إلا أن الأطباء أكدوا وفاته.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وتم استجواب عدد من مسؤلي حمام السباحة، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل بحمام سباحة في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات، تعرض للغرق بحمام سباحة نادي العياط.

حدد رجال المباحث هوية الطفل، وتم استدعاء أفراد أسرته كما تم استجواب مسؤلي حمام السباحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.