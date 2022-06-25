أخبار الاقتصاد اليوم.. تخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 25-6-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تأكيد وزارة التخطيط توفير مخزون آمن من القمح، تخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على المواطنين، و2.7 مليار جنيه لتشمل 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

التخطيط: تخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية

شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة "تحديات بناء الدولة في أفريقيا: المؤسسات المرنة للسلام والتنمية المستدامة"، والمنعقده خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بعنوان "أفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وهشاشة المناخ: مسارات لقارة سلمية ومرنة ومستدامة".

وأضاف د.أحمد كمالي أن الإجراءات المتخذه تضمنت كذلك توفير مخزون آمن من القمح، تخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على المواطنين ، و 2.7 مليار جنيه لتشمل 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف زيادة المعاش بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيه ابتداءًا من أول أبريل 2022 إضافة الى 6 زيادة حد الإعفاء الضريبى من 24 إلى 30 ألف جنيه بواقع 25٪ لتخفيف الضغط عن المواطنين، مع تنفيذ زيادة الرواتب في الأول من أبريل 2022 بدلاً من الأول من يوليو 2022، حيث يتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف المكافأة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمكافأة الخاصة لمن لم يتم مخاطبته، والحافز الإضافي ، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة أجر العمل بنسبة 8٪ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا ، ومكافأة موظفي الخدمة المدنية بعد زيادتها من 7٪ ، بالإضافة إلى 15٪ من الأجر الأساسي ، مكافأة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 100 جنيه شهريًا.

3.5 مليار دولار صادرات الكيماويات والأسمدة في 5 أشهر عام 2022

ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022، لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، في مقابل 2.6 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 33%.

وقال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية في بيان له، إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بالمرتبة الأولى بقطاعات الصادرات المصرية، مستحوذًا على حوالى 22% من إجمالى الصادرات غير البترولية، يليه قطاع مواد البناء بقيمة 3,2 مليار دولار مستحوذًا على 20% من الإجمالي وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ولفت إلى تحقيق معظم بنود صادرات القطاع زيادات بنسب متفاوتة أبرزها صادرات الأسمدة لتحقق 1,16 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري في مقابل 768 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 51%، وارتفعت صادرات مصر من اللدائن والبلاستيك لنحو 1,09 مليار دولار في مقابل 970 مليون دولار بنمو 12%.

وزير المالية: 20 ألف مواطن استفادوا من مبادرة إحلال السيارات

كد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أكثر من ٢٠ ألف مواطن استفادوا من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وتسلموا سياراتهم الجديدة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وتحملت الخزانة العامة للدولة ٤٦٥ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات؛ على نحو يسهم فى الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتيسير تملك المواطنين لسيارات «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة.

أضاف الوزير، أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتحقيق مستهدفاتها، على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم ضم مدينة شرم الشيخ بعد محافظتى الأقصر وأسوان، إضافة إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر، بما يؤكد حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين عبر تجهيز بعض المحافظات بالبنية الأساسية وتوفير محطات تموين الغاز الطبيعى وأماكن تجميع السيارات القديمة.

قال أمجد منير مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن وزارة المالية حريصة على تذليل أى عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، لافتًا إلى أنه تم تسليم ٢٠ ألفًا و٢٠٠ سيارة جديدة، منها ١٨ ألفًا، و٧٠٠ سيارة «ملاكى وتاكسى» و١٥٠٠ ميكروباص جديد.

وفد وزارة الصناعة يزور تونس لاستعراض تجربة تسخين المياه بالطاقة الشمسية

قام وفد من مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، ومركز تحديث الصناعة بزيارة لدولة تونس الشقيقة، استهدفت استعراض التجربة التونسية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة في مجال التسخين بالطاقة الشمسية في القطاع الصناعي، وذلك في إطار مشروع "التسخين الشمسي في العمليات الصناعية" الذي يتم تنفيذه من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبتمويل من مرفق البيئة العالمي .

وقال أحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا و الابتكار الصناعي، إن مشروع التسخين الشمسي في العمليات الصناعية يستهدف تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع تطبيقها في عمليات التسخين في الصناعة، وبما يسهم في الحد من استخدام الطاقة التقليدية في العمليات الصناعية في مصر وتنويع مصادر الطاقة وتوفيرها للقطاع الصناعي.

البترول تطلق خدمات رقمية جديدة بمحطات التموين بالمنتجات البترولية والغاز

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إطلاق عدد من الخدمات الرقمية الجديدة بمحطات الخدمة والتموين بالمنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى إطار البرنامج المتكامل للتحول الرقمى الذى تنفذه الوزارة، تطبيقاً لاستراتيجية التطوير والتحديث والتى تعنى بتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لموارد وإمكانات قطاع البترول، والتى بدأت انطلاقتها منذ عام 2016 تزامناً مع البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادي بمصر.

وأوضح الملا، خلال افتتاحه محطة الوقود المتكاملة التعاون للبترول- كارجاس بالدقى بعد تطويرها بمرافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن أولى تلك الخدمات توفير منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة تزويد أساطيل سيارات الجهات المتعاقدة بالوقود باستخدام التقنيات الإلكترونية بدلاً من الكوبونات الورقية، مما يضمن المزيد من تأمين نقل وتداول المنتجات البترولية ويحفظ حقوق جهتى التعاقد شركات التسويق والجهات المالكة لتلك السيارات، بداية من تحديد نوع الوقود المستخدم بالمركبات والتحكم فى الأرصدة من حيث القيمة والكميات المطلوبة، وتوفير تقارير متابعة دورية تساعد صاحب القرار فى الجهات المتعاقدة، وذلك بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم الفنى الهاتفى لذلك بواسطة شركة إى فايننس بالتعاون مع شركات تسويق المنتجات البترولية.

وزيرة التعاون الدولى تستقبل نائب رئيس شركة "ألستوم" الفرنسية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، السيد أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية، الرائدة في العالم في مجال توليد الطاقة ونقلها وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير لتقنيات مبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك بحضور المهندس رامى صلاح الدين مدير عام شركة ألستوم بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء، استعراض خطط الشركة الخاصة بكهربة القطارات وإمدادها بالهيدروجين كمصدر للوقود وكذا التأكيد على التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومصنع سيميف لتصنيع وحدات متحركة للخط السادس للمترو فى مصر، والعمل على توطين الصناعة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تم التطرق إلي تدريب الفنيين والمهندسين وقائدي قطارات المترو، والتأكيد على أهمية التعاون في هذا المجال، سواء بإرسال مجموعات لفرنسا للتدريب في معاهد التدريب الفرنسية او باستقدام خبراء فرنسيين إلى مصر، وذلك فى إطار خطة وزارة النقل لرفع كفاءة العنصر البشري في كافة قطاعات النقل وفق أحدث النظم العالمية.