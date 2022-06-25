اليوم السابع
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مدير مشروع رواد "2030": ملتقى الشركات الناشئة فرصة لتبادل الخبرات

السبت، 25 يونيو 2022 01:48 م
مدير مشروع رواد "2030": ملتقى الشركات الناشئة فرصة لتبادل الخبرات رواد 2030
كتبت أسماء أمين

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ألقت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمتها الافتتاحية في "الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة"، الذي تطلقه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع رواد 2030 اليوم السبت، بمقر جريك كامبس، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030.
 
وقالت الدكتورة غادة خليل، إن الملتقى يمنح فرصة ذهبية للشباب لعرض أفكارهم، والاستفادة من خبرات شباب رواد الأعمال المتواجدين في الملتقى خاصة أن الكثير منهم سيعرض قصص نجاحهم الملهمة ، موضحة أن قصص النجاح هذه ستكون بمثابة دافع قوى لكل شاب لديه فكرة  حتى وإن كانت بسيطة وصغيرة لتطويرها والعمل عليها ليصبح رائد أعمال.
 
وأفادت غادة أن من أهداف الملتقى هو التشبيك بين رواد الأعمال والجهات التمويلية، وإتاحة الفرصة للحديث عن مجال ريادة الأعمال، خاصة أن الملتقى يضم العديد من الخبراء في هذا المجال، فضلا عن دعم مجال ريادة الأعمال وتمويل الشركات الناشئة، ودور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في دعم منظومة ريادة الأعمال.

ملتقى الشركات الناشئة

رواد 2030

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