6 بدائل للسكر المكرر .. اختر الأفضل لتقليل سعراتك الحرارية

كتبت ميرفت رشاد

هناك الكثير من التركيز على الآثار الجانبية للسكر المعالج الذي يحاول كل شخص تقريبًا التخلص منه، لكنه لا يحل الكثير من المشكلات، لأن معظم الناس لا يدركون ما يجب استبداله به وبأي نسبة، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".سيتم توضيح بدائل السكر المختلفة لمساعدتك في اختيار الأفضل.

محلي فاكهة الراهب:

150-200 مرة أحلى من السكر، فهي مستقرة في درجات حرارة عالية على عكس ستيفيا، وبالتالي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الحلويات، لقد تم استخدامه لعدة قرون في الطب الشرقي كمساعدات للبرودة والجهاز الهضمي ووافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أنها آمنة للاستهلاك، تعتبر فاكهة الراهب جديدة نسبيًا في السوق ، ولهذا السبب لم تتم دراسة ارتباطها بالأمراض المزمنة مثل السمنة ومرض السكري جيدًا، ولكن يعتقد أن اختيار مُحلي فاكهة الراهب كمُحلي في الأطعمة والمشروبات هو إحدى الطرق لتقليل استهلاك السكريات المضافة وتقليل السعرات الحرارية ، وبالتالي الحفاظ على الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

شراب التمر:

يحتوي شراب التمر على مكون واحد فقط وهو التمر العضوي، يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جدًا ويحتوي على مستويات مضادة للأكسدة مماثلة لماكا أو توت العليق،كما أنها تحتوي على معادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والحديد بنسب صغيرة، على الرغم من أن شراب التمر هو بديل طبيعي ، إلا أنه لا يزال في الأساس عبارة عن سكر ويجب تناوله بكميات محدودة، من ناحية السعرات الحرارية ، يحتوي على 33٪ سعرات حرارية أقل من السكر المكرر.

ستيفيا:

تزداد شعبيتها كبديل نباتي وخالي من السعرات الحرارية للسكر المكرر، يفضله الناس على المحليات الطبيعية ، حيث يتم استخراجه من نبات بدلاً من صنعه في المختبر، كما أنه يحتوي على القليل من الكربوهيدرات أو لا يحتوي على القليل من الكربوهيدرات ولا يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم ، مما يجعله مشهورًا بين مرضى السكري أو ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم.

عسل:

يحتوي العسل على سعرات حرارية أقل بقليل من السكر بسبب محتواه المائي، يحتوي العسل الخام على مجموعة من المركبات التي تعمل كمضادات للأكسدة بما في ذلك المواد الكيميائية النباتية والفلافونويد وحمض الأسكوربيك التي لها خصائص مضادة للالتهابات وفوائد صحية أخرى، لقد تم دراسة أن العسل الخام غير المبستر يمكن أن يقتل البكتيريا والفطريات غير المرغوب فيها ، حيث يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين ، وهو مطهر طبيعي يمكن أن يقتل البكتيريا والفطريات الضارة ، لا يتوفر العسل الخام بسهولة في السوق اليوم مقارنة بالسكر ، يعتبر العسل أكثر حلاوة نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الفركتوز.

اريثريتول:

إنه مرة أخرى مُحلي صناعي خالي من السعرات الحرارية ، وبالتالي يقلل من تناول السعرات الحرارية ويشبه إلى حد كبير السكر المكرر، إنه مستقر في درجات حرارة عالية ، وبالتالي يمكن استخدامه في كل مكان، لا يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم ، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً 1: 1 للسكر ، لأنه أقل حلاوة بنسبة 30٪ من السكر، وجدت بعض الدراسات أنه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لدى عدد قليل من الأشخاص، يكلف حوالي 40 مرة أكثر من السكر المكرر ، مما يجعله صعب المنال.

جاجري:

يعتبر Jaggery ، وهو شكل مركّز من قصب السكر ، البديل الأقل تفضيلاً لدينا عن السكر، يحتوي على فيتامينات ومعادن أكثر بقليل من السكر ، ولكن مرة أخرى سيتعين عليك استهلاكه بنسبة عالية للحصول على هذه الفوائد، يجب أن يتذكر المرء أنه من حيث السعرات الحرارية قريب جدًا من السكر ، 1 ملعقة صغيرة جاجري = 22 كيلو كالوري و 1 ملعقة صغيرة سكر = 16 كيلو كالوري ، وأن صنع الحلويات المحملة بها لن يفيدك بأي شيء.