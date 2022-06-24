اليوم السابع
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وزير الكهرباء يشكر العاملين: نجحتم بتحقيق نقلة فى خدمة المواطنين

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:00 ص
وزير الكهرباء يشكر العاملين: نجحتم بتحقيق نقلة فى خدمة المواطنين كلمة وزير الكهرباء
كتبت ريهام الباشا

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وجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمته بمجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وجاء نص الكلمة:
 
"في إطار احتفالات العالم بيوم الخدمة العامة يوم 23 من شهر يونيو، أتقدم بخالص التهنئة والشكر والامتنان لكافة العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاتها التابعة على ما يبذلونه من جهد كان من أهم ثماره ما شهدته الدولة المصرية من نقلة نوعية في مجال تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين في كافة أنحاء الدولة تنفيذا لرؤية القيادة السياسية الرشيدة من اعتبار مسألة الكهرباء هي مسألة أمن قومي. 
 
وأضاف :"ولا يفوتني أيضًا أن اتقدم لكافة العاملين في الوزارات والجهات شركاء النجاح بأسمى آيات التهاني والشكر والعرفان لما بذلوه في إطار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء لتحقيق ما تم انجازه من نجاحات تصل لحد المعجزة والتي ينظر إليها العالم أجمع كقصة نجاح يتم دراستها والتأسي بها..وأدعو الله عزوجل بدوام التوفيق والسداد لما فيه صالح مصرنا الغالية".
 
كلمة وزير الكهرباء
كلمة وزير الكهرباء

 


وزير الكهرباء

التنظيم والادارة

اليوم العالمى للخدمة العامة

خدمات الكهرباء



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