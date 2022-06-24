وزير الكهرباء يشكر العاملين: نجحتم بتحقيق نقلة فى خدمة المواطنين

كتبت ريهام الباشا

"في إطار احتفالات العالم بيوم الخدمة العامة يوم 23 من شهر يونيو، أتقدم بخالص التهنئة والشكر والامتنان لكافة العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاتها التابعة على ما يبذلونه من جهد كان من أهم ثماره ما شهدته الدولة المصرية من نقلة نوعية في مجال تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين في كافة أنحاء الدولة تنفيذا لرؤية القيادة السياسية الرشيدة من اعتبار مسألة الكهرباء هي مسألة أمن قومي.

وأضاف :"ولا يفوتني أيضًا أن اتقدم لكافة العاملين في الوزارات والجهات شركاء النجاح بأسمى آيات التهاني والشكر والعرفان لما بذلوه في إطار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء لتحقيق ما تم انجازه من نجاحات تصل لحد المعجزة والتي ينظر إليها العالم أجمع كقصة نجاح يتم دراستها والتأسي بها..وأدعو الله عزوجل بدوام التوفيق والسداد لما فيه صالح مصرنا الغالية".