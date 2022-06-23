وزير الكهرباء: تطبيق الأسعار القديمة على فواتير الاستهلاك حتى يناير المقبل

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الأسعار القديمة التى تم تطبيقها منذ يوليو 2020 مستمرة حتى ديسمبر المقبل والتى يتم تحصيلها فى يناير، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتثبيت سعر بيع الكهرباء لمدة 6 اشهر.

أضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تضع محدودى الدخل فى مقدمة أولوياتها مهما كلفها الأمر، لافتا إلى أن قرار الاستمرار فى التأجيل مرة أخرى أو تطبيق الاسعار الجديدة بدأ من يناير سيتم دراسته وفقا للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

و أشار الوزير إلى أن خطة رفع الدعم ستنتهى فى موعدها المحدد لها يوليو 2024 نظرا لأن الدولة ستتحمل فرق التكلفة عن المواطنين ، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء مستمر في التطوير فى كافة المجالات سواء الطاقة المتجددة أو التقليدية لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء.