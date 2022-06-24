وزير الرى ومحافظ البحيرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد أبو مندور برشيد.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أدى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة صلاة الجمعة بمسجد أبو مندور برشيد خلال زيارته اليوم لتفقد ومتابعة عدد من المزارع الخاصة التى تستخدم الرى الحديث.

وتناولت خطبة الجمعة أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى كان نعم القدوة والأسوة للبشرية جمعاء، كما تناولت خطبة الجمعة معاملات الرسول الحبيب الذى كان أحسن الناس خُلقا وخلقا وأصفاهم نفساً وأطهرهم قلباً وأكرمهم معاملة وكانت حياته صلي الله عليه وسلم ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم.

وفى هذا السياق، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

قال الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح 4 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمراكز كفر الدوار و المحمودية ودمنهور وحوش عيسى بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و552 ألف جنيه.



مزارع خاصة تستخدم الرى الحديث



مزارع مانجو



مزرعة



وزير الرى ومحافظ البحيرة



وزير الرى