وزير الرى يتفقد عدد من المزارع الخاصة بمركزى ادكو ورشيد بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

زار منذ قليل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مركز رشيد بالبحيرة وذلك لتفقد عدد من المزارع الخاصة والتـى تـروى بنظـام الــرى الـحـديـث بمركزى ادكو ورشيد.



كان فى استقبال وزير الرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد والمهندس محمد هلال مدير مديرية الرى ونور الهدي محمد رئيس مدينة رشيد، وهشام عابدين رئيس مدينة إدكو.



حيث تفقد وزير الرى إحدى المزارع الخاصة التـى تـروى بنظـام الــرى الـحـديـث مـن تـرعـة الرشيدية الغربيـة بطريق رشيد إدفينا عند فم الحماد والمقامة على مساحة 70 فدانا.



من جانبه أكد وزير الرى والموارد المائية على أهمية أنظمة الرى الحديث ومنها الرى الذكى والرى بالتنقيط والذي يعمل علي ترشيد المياه وتحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل الزراعية، مؤكداً علي أهمية المؤتمرات والندوات التدريبة للتوعية والتعريف بكل ما هو حديث فى هذا المجال.



وأوضح وزير الرى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد 4 مؤتمرات وندوات لأصحاب المزارع والمزارعين ووجه بعقد مؤتمر كبير كل ثلاثة أشهر بحضور كافة الجهات المعنية وأصحاب المشروعات التي حققت نجاح فى هذا الشأن لتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن مشروع التبطين الذى تتولاه الدولة يعد أحد المشروعات الكبرى للحفاظ علي المياه وحمايتها من التلوث.



فيما اكد اللواء هشام آمنة أن محافظة البحيرة تعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة، ولما كانت مشكلة نقص المياه من أكبر التحديات التى تواجه قطاع الزراعة، فقد تم الإتجاه إلى ترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة.



مشيراً إلى أهمية استخدام نظم الرى الحديث والمتطور فى تقليل فواقد المياه وزيادة المساحة المنزرعة ورفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل.



وأوضح محافظ البحيرة أن المحافظة هي رائدة الزراعة في مصر، وسلة غذاء مهمة بما تمتلكه من أراض خصبة في قلب واديها وظهير صحراوي ممتد غربا يكتظ بمساحات شاسعة من المزارع، وظهير نيلي يحمل لنا الخير الوفير.



مثمناً دور وزارة الموارد المائية والرى فى التحديث المستمر والتجديد والإستفادة من الخبرات والتقينات والطرق الحديثة فى الرى و التي تساعد المزارع علي تحسين إنتاجيته وتعزيز مصادر دخله.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جولة الوزير (1)



جولة الوزير (2)



جولة الوزير (3)









