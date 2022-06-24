وزير الخارجية الأمريكى: مطلب روسيا بتفتيش كل سفينة أوكرانية " أمر غير منطقى"

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الجمعة، أنه بموجب تفويض رئاسي، سمح بالسحب ال(13) من الأسلحة والمعدات من قوائم جرد وزارة الدفاع الأمريكية إلى أوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وأضافت أن القدرات العسكرية في هذه الحزمة تشمل أربعة أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة و36 ألف طلقة من عيار 105 مليمترات و18 مركبة تكتيكية لسحب مدفعية عيار 155 مليمترا و1200 قاذفة قنابل يدوية و2000 رشاش و 18 زورق دورية ساحلية ونهرية إلى جانب قطع غيار ومعدات أخرى.

وأفاد البيان بأن الولايات المتحدة التزمت حتى الآن بحوالي 6.8 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما في ذلك حوالي 6.1 مليار دولار منذ بداية التدخل الروسي غير المبرر في 24 فبراير الماضي.

وأعادت الوزراة إلى الأذهان أنه منذ عام 2014، التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 8.7 مليار دولار في المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وأكد البنتاجون مواصلة عمل واشنطن مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية متطلبات ساحة المعركة المتطورة.