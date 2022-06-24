وزير الخارجية الأمريكى: مطلب روسيا بتفتيش كل سفينة أوكرانية " أمر غير منطقى"

عبر وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، عن رفضه مطلب روسيا بأن تقوم بتفتيش كل سفينة أوكرانية تغادر الموانئ الأوكرانية قائلاً إن ذلك "غير منطقى"، وقال بلينكن -فى تصريحات صحفية من ألمانيا نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة- إن أوكرانيا بحاجة إلى تأكيدات بأن موانئها ستكون "فى مأمن من السفن الروسية المحتملة".
وأضاف الوزير الأمريكى "بأى حق أو بأى منطقٍ تُصِرُّ روسيا على تفتيش السفن ذات السيادة الأوكرانية التي تغادر الموانئ الأوكرانية متجهة إلى بلدان أخرى؟".
وشدد على أن الأوكرانيين "يجب أن يثقوا فى أن القيام بأى شيء من شأنه أن يسمح لسفنهم بالخروج من الميناء لن يستغل من جانب الروس".
يذكر أن، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الموافقة على المزيد من المساعدات العسكرية بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار لتلبية احتياجات أوكرانيا الماسة فى القتال.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الجمعة، أنه بموجب تفويض رئاسي، سمح بالسحب ال(13) من الأسلحة والمعدات من قوائم جرد وزارة الدفاع الأمريكية إلى أوكرانيا منذ أغسطس 2021.
وأضافت أن القدرات العسكرية في هذه الحزمة تشمل أربعة أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة و36 ألف طلقة من عيار 105 مليمترات و18 مركبة تكتيكية لسحب مدفعية عيار 155 مليمترا و1200 قاذفة قنابل يدوية و2000 رشاش و 18 زورق دورية ساحلية ونهرية إلى جانب قطع غيار ومعدات أخرى.
وأفاد البيان بأن الولايات المتحدة التزمت حتى الآن بحوالي 6.8 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما في ذلك حوالي 6.1 مليار دولار منذ بداية التدخل الروسي غير المبرر في 24 فبراير الماضي.
وأعادت الوزراة إلى الأذهان أنه منذ عام 2014، التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 8.7 مليار دولار في المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وأكد البنتاجون مواصلة عمل واشنطن مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية متطلبات ساحة المعركة المتطورة.
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