وقالت الوزيرة - في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية - "لطالما شاركت ألمانيا في مكافحة الجوع في العالم، على سبيل المثال من خلال تعزيز النظم الغذائية وثاني أكبر مانح للمساعدات الغذائية الإنسانية في العالم تتولى ألمانيا حاليًا مسؤولية دولية خاصة، كرئاسة دول مجموعة السبع، وتدعم الحكومة الفيدرالية جهود الأمين العام للأمم المتحدة، كما أطلقت تحالفًا عالميًا للأمن الغذائي.. بشكل عام، ستستثمر ألمانيا حوالي 4 مليارات يورو في المساعدات الإنسانية وأنظمة الغذاء المقاومة للأزمات هذا العام".



جدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) أفاد بأن 345 مليون شخص في جميع أنحاء العالم - أي أكثر من أربعة أضعاف عدد الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا - ليس لديهم ما يكفي من الطعام حاليا.