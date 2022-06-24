هتوحشينا ومش هننساكى.. باقات الورد ورسائل وداع بمكان حادث مقتل نيرة أشرف.. فيديو

الدقهلية - مرام محمد

في حالة من الحزن والألم تفطر القلوب حضر عدد كبير من أبناء محافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى لمكان الجريمة البشعة والحادث الأليم، الذى لفظت فيه طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة نيرة أشرف أنفاسها الأخيرة؛ لقراءة الفاتحة لروحها والدعاء لها، بعد أن أنهى زميلها حياتها بكل قسوة وعنف.

وكسى الحزن وجوه الجميع وهم يضعون باقات الورد ورسائل وداع لفقيدة الشباب في مكان الحادث، كتب فيها: "هتوحشينا يا نيرة ومش هننساكي"، "رحمك الله يا رقيقة القلب"، "ربنا يرحمك يا عروسة الجنة".

وقام عدد من طلاب وشباب مدينة المنصورة بتثبيت لافتات على الجدران الخارجي للجامعة مكان الحادث الأليم، مكتوب عليها آيات قرآنية للقصاص من القاتل عمداً منها "كتب عليكم القصاص"، وذلك للمطالبة بالقصاص من قاتل الطالبة نيرة أشرف التي لقيت مصرعها على يد زميلها.

وكان مكان وقوع جريمة قتل الطالبة نيره أشرف، شهد قيام زملاء الطالبة بوضع أكاليل الزهور، وذلك بعد قرار إحالة الجانى للجنايات.

وحددت محكمة استئناف المنصورة جلسة الأحد المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتلها أمام جامعة المنصورة إلى محكمة الجنايات.

وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام الأربعاء، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.



الورد فى مكان نيره



حق نيرة



قراءة الفاتحة عليها