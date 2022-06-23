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رئيس جامعة المنصورة يكلف 3 محامين لمساندة أسرة الطالبة نيرة أشرف

الخميس، 23 يونيو 2022 06:52 م
رئيس جامعة المنصورة يكلف 3 محامين لمساندة أسرة الطالبة نيرة أشرف نيرة أشرف
الدقهلية مرام محمد

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قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة تكليف ثلاثة من محامى الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة لمساندة أسرة الطالبة نيرة أشرف والاطلاع على التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، وتولى مهمة الدفاع عن الطالبة المجنى عليها أثناء محاكمة الجانى.

وجاء ذلك تنفيذا لقرارات مجلس جامعة المنصورة بجلسته رقم 587 لشهر يونيو 2022م التى اتخذها المجلس لمساندة أسرة الطالبة المجنى عليها نيرة أشرف طالبة كلية الآداب بتكليف عدد من المحامين لمتابعة قضية الطالبة المجنى عليها أثناء إجراءات المحاكمة.

وتكونت هيئة الدفاع من حامد هلال شهاب المحامى بجامعة المنصورة، وأيوب فتحى أيوب المحامى بجامعة المنصورة، وأحمد يحيى زهران المحامى بجامعة المنصورة.


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