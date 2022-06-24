نقابة قراء القرآن الكريم تفتح باب الالتحاق السبت.. الاختبار فى 7 أجزاء

كتب على عبد الرحمن

تبدأ نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم ، السبت المقبل الموافق 25 يونيو، فتح الباب لمن يرغب فى الالتحاق بها، وذلك بالحضور إلى مقر النقابة فى القاهرة أمام محطة مترو السيدة زينب.

وأوضحت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم الأوراق المطلوبة لعضويه النقابة على النحو التالى:

فيش جنائى موجه للنقابة. صورة البطاقة / وصورة شهادة الميلاد . صورة المؤهل الدراسى و2 صورة شخصية. بيان الحالة الوظيفية لو موظف. الموقف من التجنيد. مبلغ بداية الاشتراك أول مرة حسب السن حتى الخمسين.

ولفتت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم إلى أنه يتم تجديد العضوية سنويا بمبلغ 150 جنيها، على أن يتم تقديم الأوراق ودفع مبلغ بداية الاشتراك والاختبار فى القرآن "سبع أجزاء على الأقل" فى نفس اليوم.

فى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق فتح الباب أمام أعضاء نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم الراغبين فى المشاركة فى مكاتب التحفيظ أو إقامة مقارئ الجمهور بالمساجد أو المشاركة فى البرنامج الصيفى للطفل، لافتة إلى أن أعضاء مجلس النقابة والقراء المعتمدون باتحاد الإذاعة والتليفزيون يعفون من أى اختبارات أو مقابلات، ويتم توزيعهم على أقرب المساجد إليهم بمعرفة رئيس القطاع الدينى، وأوضحت الوزارة، أن أعضاء النقابة من غير أعضاء المجلس والأعضاء غير المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون عليهم اجتياز الاختبار أو المقابلة التى يجريها القطاع الدينى بالأوقاف.