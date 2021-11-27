تنبيه عاجل من نقابة قراء القرآن الكريم حتى لا تتحول سرادقات العزاء لمهرجانات

كتب على عبد الرحمن

قالت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد، إن قانون إنشاء النقابة رقم 93 لعام 1983 منذ إصداره، لم يقم أي مجلس إدارة بتعديل القانون حتى تقوم النقابة بواجبها نحو حماية كتاب الله بالقانون من المتلاعبين فى المحافل العامة والخاصة.

وأكدت النقابة فى بيان اليوم، أن مجلس الإدارة الحالى يبذل قصارى جهده للحد من ظاهرة التلاعب بكتاب الله، عن طريق استدعاء بعض القراء لوجود مخالفات فى التلاوة وعرضها على لجنة المتابعة وأخذ إقرارات عليهم بعدم التكرار، وقامت النقابة بتقديم بعض من الشكاوى للجهات المختصة مثل وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعة والتليفزيون والنيابة العامة فى بعض القراء لوجود مخالفات فى القراءة.

وأضافت النقابة، أنها تواصلت مع بعض القراء الإذاعيين الموجودين حاليا، بسبب وجود بعض الأخطاء فى التلاوة وتقديم النصيحة لهم لعدم اتخاذ إجراء قانونى ضدهم فقاموا بالترحيب بنصيحة النقابة، لافتة إلى أن بعض الأشخاص الذين يهاجمون النقابة ويصفونها بالفشل رفضوا ذلك وطلبوا من النقابة اتخاذ إجراء قانوني بدون تقديم النصيحة لهم.

وتابعت النقابة: "النقابة رفضت ذلك لأن هذا يتنافى مع مواد قانون النقابة لأن النقابة لخدمه القرآن وأهل القرآن فلذلك قاموا بمهاجمة النقابة على صفحات التواصل الاجتماعى".

وأضافت نقابة قراء القرآن، أن مجلس الإدارة الحالى يقوم بتعديل بعض مواد القانون منها عدم مزاولة مهنة التلاوة لغير أعضاء النقابة أو بتصريح مزاولة المهنة من النقابة لغير المقيدين بالنقابة والحد من ظاهرة التلاعب بكتاب الله فى المحافل العامة أو الخاصة وإبلاغ النيابة العامة عنهم.

وأكدت نقابة قراء القرآن، أنها سوف تنتهى قريبا من تعديل بعض مواد القانون ليعرض على وزارة الأوقاف للموافقة ثم يعرض على مجلس النواب للموافقة، مناشدة القراء بتوجية الجمهور بآداب الاستماع للقرآن الكريم حتى يؤجر القارئ والمستمع وحتى لا تتحول سرادقات العزاء إلى أفراح ومهرجانات التى وقفت ضدها نقابة المهن الموسيقية والنقابة حريصة كل الحرص أكثر من أى إنسان على الحفاظ على كتاب الله عز وجل وسوف تقوم النقابة بإتخاذ إجراء قانونى شديد ضد القراء المتلاعبين، باجتماع مجلس الإدارة المقبل.