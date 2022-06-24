اليوم السابع
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نقابة الأطباء تحذر أعضائها من التعامل مع شركات الدعاية التجارية

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:42 ص
نقابة الأطباء تحذر أعضائها من التعامل مع شركات الدعاية التجارية نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تلقت العديد من الشكاوى من الأطباء من تعامل وسائل الدعاية التجارية للمنشآت الطبية سواء كانت عيادات أو مراكز طبية، وأبدى الأطباء استياءهم مما وصفوه بالابتزاز المالى الذي يتعرضون له من قبل القائمين على هذه الدعاية، وأضاف الأطباء أنه مع طغيان الطابع المادي لمثل هذه الوسائل والتطبيقات، أصبحت لا تتحرى التأكد من مؤهلات وتخصصات المتعاملين معها مما يعرض المريض للخطر، وطلب الأطباء من النقابة اتخاذ موقف من مثل هذه الممارسات.
 
وأكدت نقابة الأطباء، في بيان، على رفضها لهذه الوسائل من الدعاية التي لا تتحرى المهنية ولا تحرص على مصالح المرضى، مقتصرة أهدافها على الربح المالي فقط والذي انحرف إلى ابتزاز الأطباء، كما تكرر نقابة أطباء مصر رفضها لأسلوب الدعاية التجارية في ربط الأطباء بالمرضى، وقد طالبت نقابة الأطباء مرارًا بصدور اللائحة التنفيذية لقانون 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية حتى يتم تطبيق القانون.
 
وقال الدكتور محمد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أى تطبيق أو وسيلة دعاية عن خدمات الأطباء والخدمات الصحية لا بد أن تتأكد من تخصصات ومؤهلات الأطباء ومنشآتهم الطبية المرخصة، بحيث تحافظ على حقوق الأطباء وتحمي في ذات الوقت المواطنين من منتحلي صفة الطبيب ومدعي الدرجات العلمية، مشيرا إلى أن مثل هذه الوسائل لا بد من وضع آليات رقابة عليها لضمان عدم إساءة استخدام البيانات وابتزاز الأطباء واستغلال المرضى.
 
فيما قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة، إنه هناك جوانب سلبية خطيرة ومريبة في سياسات وتعاملات أحد هذه التطبيقات، وهى عدم وجود ضمان لعدم إساءة استخدام بيانات الأطباء والمرضى، وقيامها بامتلاك منشآت طبية خاصة مما يثير علامات استفهام حول إساءة استخدام بيانات المرضى وتوجيههم، مشيرا إلى جزئية خطيرة وهى قيام بعض هذه التطبيقات الإعلانية بتفعيل التطبيب عن بعد الذى ما زال في إطار التشريع لوضع ضوابط له، وبدون هذه الضوابط يوجد خطورة من تطبيق التطبيب عن بعد لبعض المرضى مثل مرضى الأورام.
 
 

نقابة الأطباء

الإعلان عن العيادات

الدعايا للعيادات

الاطباء



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