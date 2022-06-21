اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء ترفض شراكة اتحاد المهن الطبية في "داف" بمبلغ 50 مليون جنيه

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:50 م
نقابة الأطباء ترفض شراكة اتحاد المهن الطبية في "داف" بمبلغ 50 مليون جنيه نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه المنعقد 20 مايو الماضي والذي تم التصديق عليه في جلسته المنعقدة يوم الجمعة الماضي 17 يونيه الجاري، رفض مجلس النقابة العامة للأطباء الطرح المعروض على مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية، بشأن شراكة الاتحاد في شركة داف للحلول الرقمية بشراء نسبة 24% من أصول الشركة بقيمة 50 مليون جنيه.
 
وكلف مجلس النقابة العامة للأطباء في قراره ممثلي المجلس في إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية برفض العرض وعدم الدخول في شراكة مع شركة "داف"، وكذلك مطالبة أعضاء الإتحاد من مجلس نقابة الأطباء بإخطار المجلس بما يتم عرضه من عروض شركات بمجلس إدارة اتحاد المهن الطبية للمشاركة بالرأي.
 
وقد انعقد اليوم الثلاثاء 21 يونيه مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية وكان ضمن جدول الأعمال مناقشة العرض المطروح بالشراكة مع الشركة المشار إليها ومثل مجلس النقابة العامة للأطباء في الاجتماع كل من د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أيمن سالم أمين عام النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين الصندوق.
 
وقد أبدى د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء اعتراضهما، ورفضهما لهذا العرض فيما وافق باقي ممثلي نقابات اتحاد المهن الطبية ود. أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء.
 
 
يذكر أن مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية يتكون من ثلاثة ممثلين عن كل نقابة من نقابات الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة ويمثل الأخيرة الحارس القضائي.
 
وقد أرجع مجلس النقابة العامة للأطباء رفضه لهذه الشراكة، كون هذه الشركة المعروض شراء أصول بها بمبلغ 50 مليون جنيه، مقابل نسبة 24% من أصولها هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وخبراتها، وسابق أعمالها لا تمثل أكثر من 1% تقريباً من المبلغ المطروح.
 
وإذ تصدر نقابة أطباء مصر هذا البيان لإعلان موقفها وإثبات قرار مجلسها من هذا العرض وإيمانًا من مجلس النقابة العامة للأطباء بالشفافية وإحاطة الأطباء علما فيما يخص مقدراتها.
 
 

نقابة الاطباء

اتحاد المهن الطبية

داف



الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تخاطب أطباء الزمالة لرد رسوم امتحانات دور أغسطس 2021

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:14 ص

نقابة الأطباء تُقرر إنشاء لجنة للامتياز لسرعة التواصل مع الشباب من أعضائها

الأحد، 19 يونيو 2022 05:54 م

نقابة الأطباء تقرر عقد صالون دار الحكمة الثقافى السبت المقبل

الأحد، 19 يونيو 2022 09:58 ص

عمومية نقابة الأطباء البيطريين ترفض ميزانيات من 2018 حتى 2020

الجمعة، 17 يونيو 2022 05:14 م

مشادات فى الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:52 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة