نقابة الأطباء ترفض شراكة اتحاد المهن الطبية في "داف" بمبلغ 50 مليون جنيه

كتبت آية دعبس

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه المنعقد 20 مايو الماضي والذي تم التصديق عليه في جلسته المنعقدة يوم الجمعة الماضي 17 يونيه الجاري، رفض مجلس النقابة العامة للأطباء الطرح المعروض على مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية، بشأن شراكة الاتحاد في شركة داف للحلول الرقمية بشراء نسبة 24% من أصول الشركة بقيمة 50 مليون جنيه.

وكلف مجلس النقابة العامة للأطباء في قراره ممثلي المجلس في إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية برفض العرض وعدم الدخول في شراكة مع شركة "داف"، وكذلك مطالبة أعضاء الإتحاد من مجلس نقابة الأطباء بإخطار المجلس بما يتم عرضه من عروض شركات بمجلس إدارة اتحاد المهن الطبية للمشاركة بالرأي.

وقد انعقد اليوم الثلاثاء 21 يونيه مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية وكان ضمن جدول الأعمال مناقشة العرض المطروح بالشراكة مع الشركة المشار إليها ومثل مجلس النقابة العامة للأطباء في الاجتماع كل من د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أيمن سالم أمين عام النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين الصندوق.

وقد أبدى د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء اعتراضهما، ورفضهما لهذا العرض فيما وافق باقي ممثلي نقابات اتحاد المهن الطبية ود. أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية يتكون من ثلاثة ممثلين عن كل نقابة من نقابات الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة ويمثل الأخيرة الحارس القضائي.

وقد أرجع مجلس النقابة العامة للأطباء رفضه لهذه الشراكة، كون هذه الشركة المعروض شراء أصول بها بمبلغ 50 مليون جنيه، مقابل نسبة 24% من أصولها هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وخبراتها، وسابق أعمالها لا تمثل أكثر من 1% تقريباً من المبلغ المطروح.

وإذ تصدر نقابة أطباء مصر هذا البيان لإعلان موقفها وإثبات قرار مجلسها من هذا العرض وإيمانًا من مجلس النقابة العامة للأطباء بالشفافية وإحاطة الأطباء علما فيما يخص مقدراتها.