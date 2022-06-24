ندوات توعوية سياحية وورش عمل لدعم 70 طالبا بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بمحافظة الأقصر، التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، ندوات توعوية سياحية وورش عمل بالمحافظة لنشر الوعي السياحي والأثري بين طلاب المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور محمد السيد وكيل تعليم الأقصر.

وفي هذا الصدد يقول وكيل تعليم الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم الفعاليات في إطار أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار لرفع الوعي السياحي والأثري لما تتمتع به بلادهم من مقومات سياحية، حيث شارك 70 طالب من عشر مدارس من مراحل التعليم بالأقصر، وهي مايلي:- (مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات – الاقصر الثانوية بنات – الاعدادية بنات بالاقصر – السلام عربي بالأقصر – الضبعية الإعدادية بالقرنة – المستقبل الدولية – النيل الدولى بطيبة).

وأكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بالأقصر، على أهمية مشاركة الطلاب وحضور ورش العمل للتوعية بأهمية السياحة فى عاصمة الحضارة المصرية القديمة، ودعماً لمسئولي السياحة بالأقصر، حيث أكد فتحي عبد الراضي المشرف على مكتب الهيئة بالأقصر، إن هذه الورش ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لعدد من محافظات الجمهورية منها الأقصر، وتناولت معبد الأقصر والكرنك وشرح تفصيلي من مديري المعبدين، واختتمت بالندوة التثقيفية بفندق شتايجن برجر بالأقصر.

وفى نفس السياق واستمراراً لسلسلة النجاحات والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية فى شتى المجالات، حصلت محافظة الأقصر على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في المرحلة الثانوية للمسابقة الشتوية للتربية الموسيقية لعام 2021/2022، وتقدم الدكتور محمد السيد وكيل تعليم الأقصر بالتهنئة للمدارس الفائزة على تفوقهم فى تلك المسابقة.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، أنه جاءت المدارس الفائزة فى مسابقة التربية الموسيقية تشمل مدرسة الأقصر الثانوية بنات بتدريب رغدة موسى عبدالمنعم، و‏مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية بتدريب أماني عبدالستار محمد، ومدرسة أبو بكر الرسمية لغات بتدريب نهى أحمد عبدالعزيز، و‏مدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات بتدريب مرفت وليم إبراهيم، و‏مدرسة أرمنت الثانوية العسكرية بتدريب عفاف السيد احمد، وحصدت مدارس الأقصر تلك المراكز المتقدمة تحت إشراف كل من الموجه العام الدكتور أحمد محمد عبد الله، وموجه أول شنودة نبيل بولس، وموجه إدارة الأقصر سعاد محمد شبيب، وموجه إدارة أرمنت إيمان سمير مرزوق ورجب إبراهيم.



ندوات توعوية سياحية وورش عمل لدعم 70 طالب من المدارس بالأقصر



ندوات توعوية سياحية وورش عمل لدعم 70 طالب من المدارس بالأقصر (2)



ندوات توعوية سياحية وورش عمل لدعم 70 طالب من المدارس بالأقصر (3)



ندوات توعوية سياحية وورش عمل لدعم 70 طالب من المدارس بالأقصر (4)



ندوات توعوية سياحية وورش عمل لدعم 70 طالب من المدارس بالأقصر (5)



ندوات توعوية سياحية وورش عمل لدعم 70 طالب من المدارس بالأقصر (6)



ندوات توعوية سياحية وورش عمل لدعم 70 طالب من المدارس بالأقصر (7)



ندوات توعوية سياحية وورش عمل لدعم 70 طالب من المدارس بالأقصر (8)



ندوات توعوية سياحية وورش عمل لدعم 70 طالب من المدارس بالأقصر (9)