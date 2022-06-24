وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أن أكثر من 200 عنصر من المرتزقة الأجانب، ممن يٌسمون "جنود الحظ"، وأكثر من 100 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين قتلوا في غارة جوية روسية على ثلاث نقاط لنشر المرتزقة الأجانب في مناطق "نيكولاييف" و"أوليشكي" بمنطقة خاركوف.

وأضاف كوناشينكوف، القيادة الأوكرانية تشكل الآن كتائب بنادق منفصلة في كل منطقة من المواطنين غير المدربين، ممن تم استدعاؤهم للتعبئة؛ وذلك لتعويض الخسائر في الأفراد باتجاهات دونيتسك ولوجانسك.

ولفت كوناشينكوف، إلى أن النظام الصاروخي "باستيون"، دمر موقع إطلاق مجمع "إس-300" للدفاع الصاروخي في منطقة أوديسا، كما دمر الدفاع الجوي الروسي مقاتلتين من طراز "سو-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق "دولجينكويه" بمنطقة خاركوف، و"فيسوكوبوليه" بمنطقة نيكولاييف.