ملك وملكة هولندا وبناتهما الثلاثة فى جلسة تصوير صيفية بقصر نور الدين

محمد تهامى زكي

خضعت الأسرة المالكة فى هولندا، لجلسة تصوير "فوتوسيشن"، صباح اليوم الجمعة، في قصر نور الدين في لاهاي، حيث جرت العادة أن تلتقط العائلة الملكية الصور قبل عطلة الصيف مباشرة فى كل عام، ونشرت هذه الصور عبر حساب العائلة الملكية الرسمى عبر انستجرام.

والتقط الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما عددا من الصور، مع بناتهن الأميرات الثلاث، كاثرينا وألكسيا وأريان، فى صور رسمية التقطت فى قصر نور الدين فى لاهاى، وهو واحد من ثلاثة قصور رسمية للعائلة المالكة الهولندية.





ومؤخرا احتفل القصر الملكى الهولندي، بعيد ميلاد الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، التى أتمت عامها الواحد والخمسين، حيث إنها مواليد 17 مايو من عام 1971، ونشر حساب القصر على انستجرام، صورة للملكة ماكسيما، صحبها بتعليق: "تحتفل الملكة ماكسيما اليوم بعيد ميلادها الـ 51".

يشار إلى أن قصة حب الملكة ماكسيما والملك فيليم إلكسندر، بدأت فى إبريل عام 1999 حيث التقت فى حفل بإشبيلية بولى العهد الهولندى الأمير فيليم ألكسندر، وفى أغسطس من نفس العام قضت عطلة معه ومع أسرتها، كتبت بعدها الصحف الهولندية عن توقعاتها بوجود علاقة حب بينهما، إلا إن الصحف اكتشفت إن والدها كان وزيرًا للزراعة فى عهد الديكتاتور خورخه فيديلا والذى اختفى خلاله آلاف الناس، كما إن الصحف اكتشفت أيضًا إن والديها كانا يساندان الدكتاتور بشكل علنى.