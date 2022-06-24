اليوم السابع
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معسكرات صيفية لـ300 طالب من الفيوم للتوعية بترشيد استهلاك المياه

الجمعة، 24 يونيو 2022 03:17 م
معسكرات صيفية لـ300 طالب من الفيوم للتوعية بترشيد استهلاك المياه المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، البدء فى تنظيم معسكرات صيفية لتلاميذ المدارس الإبتدائية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى اطسا ويوسف الصديق، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وبتمويل من منظمة اليونسيف، بهدف رفع الوعى المائى البيئي والصحى لدى التلاميذ وتنمية مهاراتهم الثقافية والرياضية من خلال تنفيذ أنشطة متنوعة على مدار اليوم.
 
وأضاف "عبد الجليل"، أن المعسكر ضم نحو 300 تلميذ من المدارس الابتدائية، حيث تم تنفيذ ندوات ولقاءات توعوية للمشاركين، وكيفية الحفاظ على المياه وأهمية ترشيد الاستهلاك، وتدريب التلاميذ على أعمال السباكة الخفيفة علاوة على ورش الرسم والتلوين.
 
كما شهدت الفعاليات تنفيذ أنشطة رياضية ومسابقات ثقافية حيث تم توزيع مجموعة من الجوائز التحفيزية على جميع الطلاب بالإضافة إلى هدايا للطلاب المتميزين.
 
وقال دكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى لبرنامج المياه والإصحاح البيئى باليونسيف، غن المنظمة تسعى دوما إلى رفع الوعى لدى تلاميذ المدارس الابتدائية حول رسائل الاستخدام الأمثل المياه وترشيد الاستهلاك والتغذية السليمة مما يدعم السلوكيات البيئية والصحية السليمة لدى التلاميذ.

معسكرات صيفية

مياه الفيوم

المدارس الابتدائية

ترشيد المياه



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