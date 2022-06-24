مصر ترحب بالعالم فى COP 27.. كلمة الرئيس السيسى فى جلسة تجمع بريكس.. إنفوجراف

رسائل عديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته الجمعة عبر الفيديو كونفرانس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار "البريكس بلس"، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.





كلمة الرئيس السيسى فى جلسة الحوار رفيعة المستوى لتجمع بريكس

الرئيس السيسى فى جلسة الحوار رفيعة المستوى لتجمع بريكس

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التطلع لتعزيز أواصر التعاون بين مصر وتجمع البريكس والاستفادة من خبراته في مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، القادة المشاركين فى تجمع "بريكس"، لاستقبالهم في القمة العالمية للمناخ (COP 27) في نوفمبر 2022 للتأكيد على تكاتف المجتمع الدولي وإصراره على الدفع قدماً بعمل المناخ العالمي بكافة جوانبه، وعلى الأهمية التي نوليها لمواجهة تغير المناخ على كافة المستويات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الآثار السلبية لتغير المناخ على كوكبنا أصبحت أمراً واقعاً نشعر به في كافة دولنا، ويعرقل خططنا التنموية، ويهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم بما يزيد من وتيرة الصراعات وتعقيدها ويؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي.

وقال الرئيس السيسى إن مصر بصفتها الرئيس القادم للقمة العالمية للمناخ (COP 27) ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، خاصة ما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات وبدعم وتعزيز جهود الدول النامية والأقل نمواً في التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تداعياته السلبية، ومعالجة الخسائر والأضرار، بما يساهم في تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة وتحويلها إلى واقع ملموس.