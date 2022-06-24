اليوم السابع
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مصرع طفل سقط من الطابق الثالث فى البساتين

الجمعة، 24 يونيو 2022 09:03 م
مصرع طفل سقط من الطابق الثالث فى البساتين إسعاف- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث لعقار سكنى بمنطقة البساتين ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوجود جثة طفل ملقاة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة "أنس.ه" 10 سنوات، مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
 
وكشفت المعاينة، أن الطفل سقط من الطابق الثالث داخل المنور أثناء لهوه من شرفة الشقة، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جثة طفل

امن القاهرة

اخبار الحوادث

البساتين



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