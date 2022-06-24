مصرع شخص فى حادث مرورى بنطاق حى الضواحى ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث مرورى بمنطقة السيدة نفيسة فى نطاق حى الضواحى بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى النصر التخصصى للأطفال، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل جثة "إسماعيل إسماعيل" 54 سنة بادعاء حادث سيارة نصف نقل.

أصدر اللواء حسنى عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، تعليماته لرجال المباحث بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى النصر، لاستخراج تصاريح الدفن.