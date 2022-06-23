إصابة 10 أشخاص فى حادث مرورى بطريق السويس – العين السخنة

السويس – فريق المحافظات

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين جروح وكسور فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكى بطريق السويس – العين السخنة .

تلقى الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بلاغًا من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص .

على الفور تم توجيه سيارات الإسعاف لموقع الحادث حيث تبين إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقه ما بين جروح وكسور وتم نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج .

وقام الدكتور أحمد نوح مدير مستشفى السويس العام بإعلان حالة الطوارئ لعلاج المصابين واستدعاء اطباء العمليات للتعامل السريع معهم .

وطلب اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس توجيه رجال المرور الى موقع الحادث لرفع آثاره وتسيير الحركة المرورية بالطريق مع إتخاذ جميع الاجراءات القانونية لبيان أسبابه.