مساعدات مالية تزيد عن نصف مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تقديم الدعم الكامل للفئات المستحقة والأسر الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأكد عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأنه تم تسليم مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، وذلك بقيمة إجمالية (678) ألف جنيه لتوفير مصدر رزق دائم لهم يساعدهم على متطلبات الحياة اليومية، حيث تنوعت المساعدات ما بين تمويل (42) مشروع بتكلفة إجمالية (588 ) ألف جنيه ، وتقديم (12) مساعدة زواج للفتيات الأيتام المقبلات على الزواج بقيمة إجمالية (90) ألف جنيه تيسيراً عليهم وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى ، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية .

ومن جانبه، ثمن محافظ المنوفية جهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.



