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مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى من دورى "حياة كريمة".. صور

الجمعة، 24 يونيو 2022 12:59 م
مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى من دورى "حياة كريمة".. صور مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى
بنى سويف- هانى فتحى

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اختتمت أمس منافسات التسخة الأولى من دورى خماسي كرة القدم لتلاميذ المرحلة الإعدادية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ببنى سويف، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة حياة كريمة، والتي أسفرت عن فوز مركز شباب أبوخلاد بالبطولة بعد تغلبه على مركز شباب بني قاسم في المبارة النهائية.

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، أن البطولة في نشختها الأولى تم تنظيمها لطلاب المدارس الإعدادية في المرحلة السنية من 12 إلى 15 سنة ، وأقيمت تصفياتها خلال يوينة الجاري ، وبالتعاون بين مديريتي التربية والتعليم و الشباب والرياضة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضية والإدارة العامة للتعليم العام والأزهرى ومؤسسة حياة كرمة ، ضمت فعاليات مشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة.

من جانبه أضاف مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أن البطولة شهدت مشاركة 44 مركز شباب بمركزي ببا وناصر ، وصعد للمربع الذهبي مراكز شباب : كوم أبوخلاد الذي فاز على مركز شباب اشمنت في قبل النهائى، ليقابل فريق مركز شباب بني قاسم بعد تغلبه على مركز شباب دنديل، حيث حصد فريق كوم أبوخلاد لقب البطولة في نسختها الاولى في المباراة النهائية التي استضافها ملعب مركز شباب صلاح سالم بمدينة بني سويف، حيث تم تكريم فرق المربع الذهبي وتسليم كأس البطولة وشهادات التقديروبعض الهدايا العينية.

شهدت المباراة النهائية حضور كل من مصطفى ابراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ومندوبي الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة : الدكتورة مي صلاح الدين والدكتور تاي محمود ممثلا لوزارة الشباب والرياضة الادارة العامة لشئون الانشطة الطلابية ومندوبى وزارة التربية والتعليم الادارة العامة للشئون الطلابية والدكتورة  زهرة مختار والدكتورة مها مرسي الدكتور  ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية ، منال صالح موجه عام التربية الرياضية، ومحمد عبدالتواب مدير إدارة الرياضة ورائد رمضان مدير إدارة شباب ببا وأحمد برعي مدير ادارة شباب ناصر والاخصائيين الرياضيين بالادارتين.

مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (1)
مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (1)

 

مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (2)
مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (2)

 

مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (3)
مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (3)

 

مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (4)
مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (4)

 

مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (5)
مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (5)

 

مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (6)
مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (6)

 

مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (7)
مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (7)

 

مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (8)
مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (8)

 

مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (9)
مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (9)

 

مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (10)
مركز شباب أبوخلاد ببنى سويف يفوز ببطولة النسخة الأولى (10)

 


حياه كريمه

بنى سويف

دورى حياه كريمه

اخبار مصر

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