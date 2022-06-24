اليوم السابع
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الجمعة، 24 يونيو 2022 08:12 ص
أكرم القصاص
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مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يجيب على سؤال ما شروط وجوب الحج؟

الجمعة، 24 يونيو 2022 08:00 ص
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يجيب على سؤال ما شروط وجوب الحج؟ الكعبة المشرفة
كتب لؤى على

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أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على سؤال ما شروط وجوب الحج؟، وجاء رد المركز كالآتى:
 
إن شروط وجوب الحج على الإنسان هى: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة، فمن قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدى الفريضة مكانه - على المختار للفتوى - ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.
 
وكان قد أوضح المركز خصائص الأشهر الحرم وهى كثيرة ميَّزتها عن بقية الأشهر الأخرى:
 
- يها يُضاعِفُ الله سُبحانه لعباده الأجرَ والثواب، كما يُضاعف الإثمَ والذنبَ، لعظمةِ وحرمة هذهِ الأشهر.
 
- حرمة القتال فيها؛ قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ...}. [البقرة: 217]
 
- تشديدُ حرمةِ الظلم فيها؛ قال تعالى: {...فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم...}. [التوبة: 36]
 
- اشتمالُ الأشهر الحرُم على فرائضَ وعباداتٍ موسمية ليست فى غيرها، واجتماع أمهات العبادات فى هذه الأشهر، وهى: الحج، والليالى العشر من ذى الحجة، ويوم عرفة، وعيد الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عاشوراء، وليلة الإسراء والمعراج -على المشهور-.

 


الحج

شروط الحج

مركز الازهر للفتوى

الازهر الشريف



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