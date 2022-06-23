مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة غدا

كتب مدحت وهبة

وجهت وزارة التضامن الاجتماعى برفع درجة الاستعداد القصوي وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أى عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، حيث تستعد الوزارة لسفر اول أفواج حجاج الجمعيات الاهلية الفائزين بتأشيرات الحج، حيث سيغادر 225 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيرة إلى المدينة المنورة غدا الجمعة على ان يتم سفر باقى حجاج الجمعيات تباعا وسط حرص وزارة التضامن عاى تيسير كافة اجراءات السفر.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعى جميع الحجاج المسافرين أهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، كما سيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

كما تعاقدت وزارة التضامن الاجتماعى مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، بموديلات لا تقل عن 2020، وسعة الباص حوالي 47 حاجا، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، كذلك تخصيص مشرف لكل 44 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء 2 عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الإجتماعي.

ونسقت وزارة التضامن الاجتماعى مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى عن الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، كما سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.

وانتهت وزارة التصامن الاجتماعى من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة "4 نجوم" في شارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن الحرم حوالي 700 متر، أما بالنسبة للمدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، وكلها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوي بمسافة لا تزيد علي 300 متر وسيتم توفير وجبتي يومياً بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة.

وتضمنت المستندات التى يقدمها الحجاح للحصول على التأشيرة، شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح كما يشترط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، جرعتين من أي من "فايزر ، مودرنا ، استرازينيكا ، ساينوفارم ، ساينوفاك ، سبوتنيك، كوفوفاكس، كوفاكسين، نوفاكسوفيد " أو جرعة واحدة من جونسون ،كذلك تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة الى شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات (لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعى ACYW 135 لقاح الحمي الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات.