مدينة الأقصر تعقد لقاء مفتوحا مع المواطنين للأسبوع الثانى على التوالى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء دكتور على الشرابي رئيس المدينة، لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي مع المواطنين والذي يعد ثاني اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين عقب استئنافها مجدداً، وذلك بحضور سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، ومحمود محمد مصطفى مدير إدارة الشؤون المالية، ونهلة سمير جلال مدير خدمة المواطنين، وذلك بمقر قاعة الإجتماعات الرسمية بديوان عام مجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية.



وتم خلال فعاليات لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى، الاستماع إلى كافة شكاوى المواطنين الذين حضروا اللقاء ومتطلباتهم، والمتضمنة حوالى 7 شكاوى، والتى جارٍ البت فيها عن مخالفات بيئية وبيطرية وصحية وطلب إزالة عقار وتراخيص بالبناء، وكذا طلبات كهرباء برفع أسلاك الضغط العالي، وتوسعة شارع منشأة العماري الرئيسى برفع مخلفات نواتج تطهير الترع بمنطقة نجع العرب، وعمل بوابة إرشادية بمنطقة حي المطار.



ووجه رئيس المدينة ببحث ودراسة كل مطالب المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول العملية الفورية التى تتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين ووفقاً لطبيعة كل شكوى، ومن المقرر أن يستمر عقد هذا اللقاء الجماهيري بمجلس مدينة الأقصر بشكل دوري يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بعودة اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين بمراكز مدن المحافظة المختلفة بشكل أسبوعي، لحل مشاكل المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وذلك عقب توقف تلك اللقاءات الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.



وكان قد أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختفة، حيث إنه من المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعي بكل مجالس المراكز والمدن على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.





مدينة الأقصر تعقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين لمناقشة وحل مشكلاتهم



مدينة الأقصر تعقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين



مدينة الأقصر تعقد لقاء اليوم المفتوح



مدينة الأقصر تعقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين لمناقشة وحل مشكلاتهم



