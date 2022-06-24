محافظ الوادى الجديد: تعميم تفعيل منظومة التحكم الكمى بمياه الآبار

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن تشكيل لجنة فنية لمتابعة تركيب عدادات المياه على الآبار بمختلف المراكز وتعميم تفعيل منظومة التحكم الكمى بمياه الآبار، والبدء فى إجراءات تطهير وتنمية محطة مياه باريس الجديدة جنوب المدينة تمهيدًا لتشغيلها.

وقال محافظ الوادى الجديد إنه جرى بالتنسيق مع وزارة الرى لتزويد (19) بئرا من الآبار الجوفية بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتى، ضمن برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد، حيث تم تركيب أجهزة رصد وتحكم لـ(19) بئرا، يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وأضاف المحافظ، أن هذه الآلية تدعم سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد إستخدامها وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية مشددا على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والإستخدام الرشيد لها.