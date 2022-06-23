محافظ أسيوط يلتقى رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

أسيوط- فريق المحافظات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور محمد حسن عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والوفد المرافق له لبحث سبل تذليل العقبات وتشغيل فرع الأكاديمية الجديد بإسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، بعد تعطل استمر 15عاماً وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر اللقاء العميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد صالح عميد كلية العلوم الادارية والدكتور عادل عبدالرحمن مدير فرع الاكاديمية بأسيوط .

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، خطة الاكاديمية لتشغيل فرعها الجديد بالمحافظة على ان يبدأ العمل به مع بداية العام الدراسى الجديد فور الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى، كما استعرض الجهود التى تبذها الدولة للنهوض بقطاع التعليم والتوسع في المنشآت التعليمية بكافة أنواعها فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الجديدة ضمن خطة التنمية الشاملة مشيدًا بدور أكاديمية السادات التنموي والتعليمي من خلال تنمية الإدارة في جميع المجالات فضلًا عن محاور التدريب والاستشارات والتعليم والبحوث والمعلومات، معلنًا تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات لتشغيل فرع الاكاديمية والذي تعطل تشغيله لمدة 15 عاماً ، مشيرا الى النهضة التنموية التى تذخر بها المحافظة مع تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالقرى الاكثر احتياجا بعدد 7 مراكز وبتكلفة اجمالية تبلغ 25 مليار جنيه حتى الان وتستهدف النهوض بكافة القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأشاد رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بمجهودات المحافظ للنهوض بكافة القطاعات بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة والتى حققت نهضة وتنمية حقيقية فى ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن زيارته للمحافظة تضمنت زيارته لفرعها الجديد بالمحافظة والذى يجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية به والتقى بمسئولى الشركات المنفذة والمقاولين واستشارى المشروع وكافة الاطراف المرتبطة بالمشروع لمناقشة كافة المشكلات القائمة والمطلوبة للإنتهاء من أعمال التشطيبات وتشغيل الفرع مثل أعمال الدفاع المدنى والصرف الصحى والمياه والكهرباء والترميمات والتشطيبات والاثاث والتجهيزات و وضع خطة عمل عاجلة للإنتهاء من كافة الاعمال المعلقة فى أسرع وقت ممكن تمهيدا لإستئناف الدراسة فى المقر الجديد ، آملا ان يكون ذلك مع بداية العام الدراسى القادم.

لافتا إلى أن الأكاديمية تتميز بأنها رائدة تعليميًا وتدريبيًا من خلال كلٍ من التطوير الإداري وحوكمة الأعمال وإعداد قادة التغيير في كلٍ من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال ووحدات الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني داخل وخارج مصر وإحداث التنمية الشاملة للمجتمع في مجالات التعليم الجامعي والدراسات العليا والبحوث والاستشارات والتدريب ملتزمة بالمعايير الاخلاقية والمهنية ومعايير الجودة الشاملة ومواكبة التغيرات المحلية والدولية وبناء القدرة المؤسسية المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات مؤكدًا على الانتهاء من كافة التجهيزات لتشغيل فرع الأكاديمية الجديد بالمحافظة واتاحة الفرصة للطلاب من أبناء المحافظة وخارجها من الالتحاق بها وتقديم خدمة تعلمية متميزة لهم.

ومن جانب آخر، استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والوفد المرافق له والذي ضم الدكتور محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية بالأكاديمية، والدكتور عادل عبد الرحمن مدير فرع الأكاديمية بأسيوط ، وهشام عثمان مدير التدريب بفرع أسيوط ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وفي مستهل اللقاء أكد الدكتور شحاتة غريب على ترحيب الجامعة بكافة أوجه التعاون المشترك مع مختلف الأكاديميات والجامعات المصرية بما يعود بالنفع لصالح العملية التعليمية بالجامعة و تحسين الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمختلف كليات الجامعة،مشيداَ بأكاديمية السادات باعتبارها إحدى الأكاديميات الرائدة في مجال العلوم الإدارية . وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط، أن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون بين الطرفين في تبادل أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابي فضلاَ عن البرامج الدراسية والتعليمية المشتركة والذي يأتي ضمن إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى الاستثمار في طاقات و تنمية قدرات أبنائها الطلاب وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث نجحت الجامعة مؤخراَ في توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية الأطراف مع جامعة لويزفيل الأمريكية وجامعة العلمين الدولية لإنشاء برنامج مشترك في علوم الهندسة الطبية ، مشيداَ بالوعي الطلابي في وقتنا الحالي واتجاههم إلى الالتحاق بالبرامج الدراسية التي تلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل . وأكد الدكتور محمد حسن عبد العظيم أن الأكاديمية باعتبارها جامعة حكومية مستقلة رائدة تعليميًا وتدريبيًا تسعى دائما إلى إحداث التنمية الشاملة للمجتمع في مجالات التعليم الجامعي والدراسات العليا والبحوث والاستشارات والتدريب من خلال التعاون المشترك مع مختلف الجامعات, كما أنها ملتزمة بالمعايير الأخلاقية والمهنية ومعايير الجودة الشاملة ومواكبة التغيرات المحلية والدولية , وبناء القدرة المؤسسية المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات، مشيداَ بالمكانة العلمية المرموقة التي تحتلها جامعة أسيوط و ما تضمه من كوادر بشرية متميزة في مختلف التخصصات.



لقاء رئيس اكاديمية السادات (2)



لقاء رئيس اكاديمية السادات (3)



لقاء رئيس اكاديمية السادات (4)