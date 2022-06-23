محافظ أسيوط يعتمد درجات تنسيق القبول بمدارس الثانوى الفنى.. اعرف التفاصيل

أسيوط - هيثم البدرى

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى الفنى بمختلف فروعه "زراعى – صناعى – تجارى - فندقى" للعام الدراسى 2022 / 2023 لتصبح درجة القبول بالتعليم الفنى الزراعى 150 درجة والتعليم الفنى التجارى 220 درجة للفندقى و200 درجة للتعليم الفنى التجارى التجريبى نظام الخمس سنوات وبالنسبة للتعليم الفنى التجارى نظام الثلاث سنوات تتراوح الدرجات بين 150 إلى 180 درجة حد أدنى وحسب الأماكن المتاحة فى المدارس بكل إدارة تعليمية وذلك على ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة .

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن درجات القبول بالتعليم الفنى الصناعى تمثلت فى 200 درجة للحد الادنى للقبول بمدرسة أسيوط الفنية بنات وحسب الأعداد التى تحددها المدرسة وفق كثافتها و185 درجة حد أدنى لباقى مدارس التعليم الفنى الصناعى وحسب الاماكن المتاحة فى المدارس بكل إدارة تعليمية، وبالنسبة لمدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية العسكرية يكون الحد الادنى للقبول 175 درجة من الدرجات الاعلى وحسب كثافة المدرسة ، مطالبا الطلاب ببذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسى والعملى والوصول إلى التأهيل الجيد لسوق العمل .

وأضاف مدير التعليم الفنى بالمحافظة أن التعليم التجارى نظام الثلاث سنوات جميع الإدارات التعليمية يتم القبول حسب الاتى : بالنسبة لإدارة أسيوط 170 درجة بنين و180 درجة بنات وبالنسبة لإدارات ديروط والساحل والبدارى وابوتيج 180 درجة بنين و 160 درجة بنات، وبالنسبة لإدارات القوصية ومنفلوط وأبنوب والفتح وصدفا والغنايم 180 درجة للبنين و 150 درجة للبنات ،مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين سوف يتم تحويلهم للتعليم المهنى طبقا للقرار الوزارى رقم 90 نسبة 2.5 % كحد ادنى ويحتمل زيادة هذه النسبة إلى 4 % وتوزع كالتالى نسبة ( 2.5 % ) للتعليم الفنى الصناعى ونسبة ( 1.5 % ) للتعليم الفنى الزراعى ويكون ذلك للطلاب الناجحين فى الدور الثانى والحاصلين على أقل مجموع درجات والاكبر سناً لافتا إلى أن طلبة مدينة أسيوط الجديدة يتم تنسيقهم بحد أدنى 140 درجة للبنين والبنات من أبناء مدينة اسيوط الجديدة فقط بمدرسة اسيوط الجديدة التجارية المشتركة والحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس مدينة أسيوط الجديدة فقط.