وبحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة:" إنه (الأمين العام للأمم المتحدة) يريد أولا الاتفاق على الحبوب الأوكرانية، ثم على الروسية"، مشيرا إلى أنه يبدو أن لا أحد يتعجل البتة لحل الأزمة.

وتابع:" يحاول جوتيريش حل مشكلات تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية دون مراعاة الممرات، التي نعلن عنها يوميا"، مؤكدا أن هذا الوضع يخلق مشاكل للعديد من الدول النامية، معربا عن ثقته في أن أفعال وتصرفات الأمين العام للأمم المتحدة تُطيل أزمة الغذاء وتجعل من المستحيل إرسال الحبوب بسرعة إلى الدول النامية.