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جامعة القاهرة تعلن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الحقوق

الخميس، 23 يونيو 2022 05:00 ص
جامعة القاهرة تعلن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الحقوق، على أن يكون بدء التقديم يوم 2 يوليو المقبل بحسب إعلان فتح باب الترشح.
 
وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الحقوق أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ 21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد الكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى: 
 
1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات. 
2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".
3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.
4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية. 
5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".
6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو أسطوانات مدمجة
 
وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

جامعة القاهرة

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