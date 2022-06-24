كيف يساهم "القطن" فى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات الموسم المقبل؟

كتب عبد الحليم سالم

يشهد الموسم الجارى ارتفاعا كبيرا فى زراعة القطن طويل التيلة، لما يقارب 400 ألف فدان ، مما يبشر بالعودة التدريجية للسوق العالمى للقطن ، بجانب توفير المادة الخام للمصانع الوطنية الجديدة التى يجرى تدشينها ، بأحدث الماكينات والمعدات فى العالم .. تعرف علي التفاصيل .

1- تساهم الزراعات فى مضاعفة صادرات القطن والاستفادة من ارتفاع السعر العالمى.

2- 500 مليون دولار توقعات مبدئية للصادرات من القطن الخام الموسم المقبل .

3- توفير الأقطان للمصانع الوطنية كبديل عن الاستيراد .

4- استعادة مكانة القطن المصرى مجددا من خلال الجودة العالمية والمحالج الحديثة .

5- ارتفعت نسبة الزراعات لنحو 81‎%‎ ،مقارنة بزراعات الموسم الماضي.

6- ارتفعت ل 333.2 ألف فدان فى 17 محافظة ومنطقة خلال الموسم الجارى.

7- بلغ إجمالى الزراعات فى وجه بحرى، نحو 307 ألف فدان بزيادة تبلغ قرابة 81.2‎%‎ .

8- ارتفعت مساحات وجه قبلى لـ 26.1 ألف فدان بنسبة زيادة بلغت 75.6%.