اليوم السابع
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كيف يساهم "القطن" فى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات الموسم المقبل؟

الجمعة، 24 يونيو 2022 05:00 ص
كيف يساهم "القطن" فى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات الموسم المقبل؟ اقطان
كتب عبد الحليم سالم

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يشهد الموسم الجارى ارتفاعا كبيرا فى زراعة القطن طويل التيلة،  لما يقارب 400 ألف فدان ، مما يبشر بالعودة التدريجية للسوق العالمى للقطن ، بجانب توفير المادة الخام للمصانع الوطنية الجديدة التى يجرى تدشينها ، بأحدث الماكينات والمعدات فى العالم .. تعرف علي التفاصيل .
 
1- تساهم الزراعات فى مضاعفة صادرات القطن والاستفادة من ارتفاع السعر العالمى.
2- 500 مليون دولار توقعات مبدئية للصادرات من القطن الخام الموسم المقبل .
3- توفير الأقطان للمصانع الوطنية كبديل عن الاستيراد .
4- استعادة مكانة القطن المصرى مجددا من خلال الجودة العالمية والمحالج الحديثة .
5- ارتفعت نسبة الزراعات لنحو 81‎%‎  ،مقارنة بزراعات الموسم الماضي.
6- ارتفعت ل 333.2 ألف فدان فى 17 محافظة ومنطقة خلال الموسم الجارى.
7- بلغ إجمالى الزراعات فى وجه بحرى، نحو 307 ألف فدان بزيادة تبلغ  قرابة 81.2‎%‎ .
8- ارتفعت مساحات وجه قبلى لـ 26.1 ألف فدان بنسبة زيادة بلغت 75.6%.

صادرات القطن

زراعة القطن

القطن طويل التيلة

محالج القطن

محمد خضر

القابضة للقطن



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