كيف تعرف أنك بحاجة إلى ضبط ارتفاع ضغط الدم؟

كتب - حسام الشقويرى

إذا كان ضغط دمك يرتفع بمعدلات غير طبيعية، فقد تكون في وقت تحتاج إلى أن تطمئن على نفسك ومتى تحتاج إلى دواء أو تتبع عادات صحية لخفض هذه الأرقام، وقد لا توجد إجابة واضحة دائمًا، كما يلعب عمرك دورًا أيضًا، ولذلك يجب عليك اكتشاف متى تكون التغييرات في نمط الحياة كافية لخفض ضغط الدم ومتى تحتاج الى الأدوية، حسبما نشر موقع Webmd

يشير موقع "ويب ميد" العلمى إلى ضرورة التعرف على ضرورة إلقاء نظرة على أرقام قياس ضغط الدم، حيث يظهر ضغط الدم دائمًا بالرقم العلوي والسفلي - مثل 130/90.

يخبرك الرقم العلوي بمستوى ضغط الدم الطبيعى، بينما يتيح لك الرقم السفلي معرفة متى تحتاج لضبط لقياس ضغط الدم والتوازن فيه.

إن ضغط الدم الطبيعي أقل من 120 وأقل من 80. إذا كان أحد هذين الرقمين أو كلاهما أعلى، فهناك ضغط شديد في الشرايين . إنه مثل إطار يضخ فيه الكثير من الهواء. بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب الضغط الإضافي في حدوث أضرار - ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى .

إذن في نطاق ضغط الدم ، أين تنخفض أرقامك؟

120 إلى 129 / أقل من 80 (مرتفع): ربما لا تحتاج إلى دواء.

يكون ضغط دمك أعلى مما تريد ، لكنه ليس مكتملًا لارتفاع ضغط الدم. ما لم تكن لديك أيضًا حالة صحية أخرى - مثل أمراض الكلى أو مشاكل القلب - فمن المرجح أن يقول طبيبك أنك لست بحاجة إلى أدوية في الوقت الحالي.

لكن لا تتجاهلها. أنت في طريقك إلى ارتفاع ضغط الدم ، لذا قم بإجراء بعض التغييرات على نمط حياتك. قلل من الملح والكحول ، ومارس المزيد من التمارين الرياضية ، وقلل من وزنك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن .

130/80 إلى 139/89 (المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم): قد تحتاج إلى دواء.

هذه الأرقام مؤهلة لارتفاع ضغط الدم وعليك اتخاذ إجراء. لكن من المحتمل أن يقترح طبيبك أن تجرب تغييرات نمط الحياة أولاً قبل إضافة الأدوية - إلا إذا كنت تعاني من مشاكل صحية أخرى.

شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار: تختلف الإرشادات بالنسبة لكبار السن. إذا كان عمرك 60 عامًا أو أكثر ، توصي الكلية الأمريكية للأطباء والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة ببدء العلاج إذا كان أعلى ضغط دم لديك هو 130 أو أعلى.

إذا بلغ متوسط ضغط الدم 140/90 أو أعلى (ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية)، ربما تحتاج إلى دواء.

في هذا المستوى ، من المرجح أن يصف طبيبك الأدوية الآن للسيطرة على ضغط الدم. في الوقت نفسه ، ستحتاج أيضًا إلى إجراء تغييرات في نمط الحياة.

إذا كان ضغط دمك يبلغ 180/120 أو أعلى ، فهذه حالة طارئة. أنت بحاجة إلى مساعدة طبية على الفور للسيطرة عليها.