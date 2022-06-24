عطية حماد رئيسًا لشعبة المخابز بالقاهرة.. وعبد الرحمن والجوهرى نائبان بالتزكية

كتب إسلام سعيد

عقدت الجمعية العمومية ل شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، جلسة إجراءات ترأسها أحمد الوسيمى نائب رئيس غرفة القاهرة، لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة تبدأ من يونيو 2022، ولمدة 4 سنوات قادمة حسب لائحة الغرف التجارية

وتم اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية، حيث جاء عطية حماد رئيسًا للشعبة، وأحمد عبد الرحمن ومحمود الجوهري نائبان أول وثانٍ، وخالد صبرى سكرتيرًا عامًا الشعبة.

وأكد أحمد الوسيمى، أن الأهمية المجتمعية والتجارية لهذه الشعبة، ولذلك تنال اهتمامًا كبيرًا من مجلس إدارة الغرفة، مُشددًا على دور الشعبة فى المرحلة القادمة لما يمثله من أهمية خاصة للمواطنين.

وقال عطية حماد، عقب انتهاء جلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة: "إننا نعمل وفق أطر عامة تضعها الدولة لهذا القطاع، ولابد من مواصلة الالتزام بها، وهو ما ستهتم به الشعبة فى دورتها الجديدة".

وشكّل "حماد"، مجموعة لجان نوعية من مجلس إدارة الشعبة لمتابعة أعمال المخابز فى القاهرة طبقًا للمناطق المختلفة، وبحث أى مقترحات والموضوعات المطروحة على الساحة حاليًا تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الشعبة لمناقشتها من خلال الغرفة مع الجهات المعنية.

وشدّد رئيس الشعبة، على أن أصحاب المخابز يعملون جنبًا إلى جنب مع الدولة، خاصة أن قطاع المخابز يمثل أهمية مجتمعية، خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة هذا الدور لتحقيق المصلحة العامة.