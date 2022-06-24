طلاب جامعة الأقصر يقدمون مشروعات تخرج بتقنية الذكاء الاصطناعى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أعمال مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، برفقة لجنة من قسم تكنولوجيا المعلومات، حيث استمع رئيس الجامعة بحضور لجنة المناقشة لعرض من الطلاب عن مشكلة كل مشروع وأهدافه وأهميته وكيفية تنفيذه؛ كما وجهت لجنة المناقشة الاستفسارات للطلاب خلال عروض المشروعات.

وأشاد رئيس الجامعة بأفكار الطلاب المتنوعة، مؤكداً أنها تعكس طموح الشباب وتدربهم على سوق العمل، مثنيًا على اجتهادهم فى تناول أفكار جاءت فى إطار رؤيتهم للظروف المحيطة والقضايا المجتمعية، ومن بين مشروعات التخرج لطلاب الحاسبات والمعلومات؛ مشروع الكشف عن الألغام، ومشروع منع التصادم بالمركبات من خلال "sensor" يستشعر وجود الأجسام القريبة، فيتم توقف المركبة آليًا عبر لوحة التحكم.

وحضر فعاليات مناقشة مشروعات تخرج طلبة الكلية، كل من الدكتور سيد ابو دهب عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود النوبى آدم مدير مركز الجودة بالجامعة؛ ولجنة المناقشة بقسم تكنولوجيا المعلومات والتى ضمت كل من: الدكتور محمد رمضان المدير التنفيذى لمركز المعلومات بالجامعة، والدكتور محمد عطا عثمان، والدكتور حسنى عباس، والدكتور همام عبد العال، كما ضمت لجنة الإشراف على مشروعات التخرج بقسم علوم الحاسب كل من؛ الدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور باسم عبد العاطي، والدكتور حسين الشافعي.

كما ناقش الطلاب مشروع "green house" الإليكتروني؛ وهو مشروع يعالج التغلب على نقص المياه، من خلال جهاز به دوائر إلكترونية يمكن من خلالها التحكم فى توفير كمية المياه التى يحتاجها النبات، وعرض الطلاب مشروع تخرج قسم الـ" IT" الحائز على جائزة المركز الثانى بمسابقة مؤتمر "صعيد مصر فى قلب الحدث" بأسوان، وهو عبارة عن نظام لتحديد هوية طلاب جامعة الأقصر، عن طريق نظام التعرف على الهوية بالترددات الراديوية rfid، وكذلك حماية أجهزة الكمبيوتر بالجامعة من السرقة عن طريق وضع ملصق إلكترونى لكشف الأجهزة حال خروجها من الجامعة.

كما تضمنت المشروعات؛ تطبيق للمزارع يمكن من خلاله تحديد المرض الذى يصيب النبات؛ ليخدم البيئة المحيطة وخاصة بالصعيد، ويساعد المزارع البسيط فى التعرف على فصائل النباتات، وأنواع الأمراض التى تصيبها، وتقديم العلاج اللازم، وهو مصمم بتقنية الذكاء الاصطناعى لإنشاء مجتمع زراعى تكنولوجي.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للطلاب، ولأعضاء هيئة التدريس وعميد الكلية لجهودهم مع الطلاب فى التركيز على التطور التكنولوجى ووسائله واستثمارها فى تنفيذ المشروعات التى تخدم المجتمع، مؤكدًا دعمه المتواصل لكليات الجامعة متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب، كما حرص رئيس الجامعة على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب بعد الانتهاء من عرض مشروعاتهم، وسط فرحة الطلاب بانتهاء المرحلة التعليمية والإقبال على مرحلة العمل.



طلبة جامعة الأقصر يقدمون مشروعات بتقنية الذكاء الاصطناعي



طلبة جامعة الأقصر يقدمون مشروعات بتقنية الذكاء الاصطناعي



طلبة جامعة الأقصر يقدمون مشروعات بتقنية الذكاء الاصطناعي