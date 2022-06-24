ضبط 733 كيلو فراخ مجمدة فاسدة فى حملات بمدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، حملة تفتيش مشتركة مع الأجهزة المعنية، لضبط إحدى الثلاجات المخالفة ببيع الدواجن واللحوم المجمدة بشارع مسجد الشيخ الصابونى بمنطقة حى وسط، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات التفتيش على المطاعم والمجازر وثلاجات بيع الأغذية المجمدة.

وقال رئيس مدينة الأقصر، إن الواقعة جرى ضبطها فى إطار حملة تفتيش مشتركة للطب البيطرى تحت إشراف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، وبمعاونة أطباء التفتيش والتموين تحت إشراف الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والمهندس عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين، ممثلاً عن الصحة على محلات الأغذية والمطاعم وثلاجات بيع الأغذية المجمدة، وبمشاركة المقدم عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، وأيمن حسين رئيس حى وسط.

وأكد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، أنه أسفرت الحملة عن ضبط 733 كيلو و850 جرام فراخ، تم التحفظ على المضبوطات، وجارِ وإحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها، وإعدام الكميات المضبوطة، حفاظاً على صحة وسلامة مواطنينا الكرام، وتمكنت اللجنة من ضبط 733 كيلو جرام وبيانتها كالآتى 727 كيلو جرام فراخ مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى مع تغير فى الخواص الطبيعية، ووجود حروق تجميد وتجمعات دموية داخل الفراخ سائل انفصالى ووجود فطريات، و5 كيلو جرام لحوم مفرومة بدون بيانات وغير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى و2 كيلو جرام من مصنعات الدواجن غير معلومة المصدر مع تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.



ضبط 733 كيلو فراخ مجمدة فاسدة في حملات بمدينة الأقصر



ضبط 733 كيلو فراخ مجمدة فاسدة في حملات بمدينة الأقصر