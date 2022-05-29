ضبط فراخ مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأقصر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة فى ناحية بندر الأقصر، وذلك بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالأقصر، وقسم شرطة تموين الأقصر، وقسم شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر، وبناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، وتم ضبط 837 كيلو فراخ مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ومن جانبه يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه كلف رجال المديرية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات اللحوم والفراخ المجمدة، بهدف التأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق وعرضها للبيع للمواطنين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أثناء مرورنا بناحية شرق السكة الحديد وبالتفتيش داخل إحدى الثلاجات المعروفة، تم ضبط 837 كيلو جرام فراخ مجمدة متغيرة فى خواصها الطبيعية وبها حروق تجميد، ومدون عليها تاريخ الإنتاج بحبر قابل للإزالة وغير صالحة للاستهلاك الادمى، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 13797 جنح القسم لسنة 2022م ضد المتهمين لعرضهم على النيابة العامة المختصة.

وفى نفس السياق قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولة برفقة الدكتورة أمل إسماعيل وكيلة وزارة الزراعة بالمحافظة، ومشرفي الجمعيات، وذلك للمرور على الأراضى الزراعية، ومتابعة عملية حصاد القمح، وكذلك توريد الغلال للصوامع والبنكر.

كما التقى وكيل تموين الأقصر ووكيلة الزراعة خلال زيارتهم لمزارع القمح، مع بعض المزارعين وحثهم على ضرورة التوريد ومعاقبة المخالفين، حيث كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تواصل مديرية التموين العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.



ضبط 837 كيلو فراخ مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى



ضبط فراخ مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى