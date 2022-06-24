اليوم السابع
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ضبط 172 قطعة سلاح و186 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:10 ص
ضبط 172 قطعة سلاح و186 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (172) قطعة سلاح نارى، و(186) قضية مخدرات، وتنفيذ (86027) حكما قضائيا متنوعا.
 
وشنت أجهزة الأمن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (16) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 17 متهما "لعدد 6 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (7146) حكما قضائيا متنوعا.
 

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