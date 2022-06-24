صحة سوهاج: تقديم التطعيم لـ 77.2٪ من المستهدف بحملة القضاء على البلهارسيا

سوهاج محمود مقبول

ترأس مساء اليوم الخميس الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الاجتماع المسائي لمتابعة نتائج وأعمال حملة القضاء على بؤر البلهارسيا بمحافظة سوهاج، والتي تأتي برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، ودعم من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة.

وحضر الاجتماع الدكتور أشرف أمين مدير عام الإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا لوزارة الصحة والدكتورة رجاء حسين مدير عام المتوطنة بمديرية الصحة بسوهاج والدكتورة أميمة البدرى مدير إدارة البلهارسيا بمديرية الصحة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة مستمرة حتى 29 من هذا الشهر مشيدا بما حققته الفرق حتى الأن وأنه تم تقديم جرعات لـ 77.2٪ من المستهدف والذي يبلغ 23950 مواطنا بإدارات جرجا والمراغة وأخميم ودار السلام وطما بمشاركة 40 فريقا للتجريع وعلاج المجارى المائية بالمناطق المستهدفة.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود الدولة المصرية للقضاء على الأمراض المدارية و رؤية مصر 2030 وضمن خطة وزارة الصحة للقضاء على بؤر البلهارسيا بالمحافظات.