"صحة سوهاج" تعلن انطلاق حملة القضاء على البلهارسيا بـ 5 مراكز فى المحافظة

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن انطلاق حملة القضاء على بؤر البلهارسيا بمحافظة سوهاج بخمس مراكز وهي أخميم ودار السلام وجرجا والمراغة وطما وذلك من خلال تجريع جموعي للمواطنين من منزل إلى منزل في الفترة من 19 وحتى 29 يونيو 2022 وذلك في إطار رؤية مصر 2030 بشأن الأمراض المدارية وكذلك ضمن جهود وخطة وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا .

الحملة تستهدف المواطنين من سن 4 سنوات حتى 65 سنة وتستهدف تجريع 23.950 مواطن بخمس مراكز فى محافظه سوهاج وحملة العلاج الجموعى ضد البلهارسيا سيتم تنفيذها من خلال تجريع المواطنين في البؤر ذات نسب انتشار عالية للبلهارسيا وذلك ضمن خطة الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة والإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا بالوزارة ، وسوف يتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومي للوقوف علي نسب تحقيق المستهدف.

ومن جانبهم شدد القائمين على مديرية الصحة علي ضرورة المتابعة لحملة العلاج الجموعى ضد البلهارسيا والوقوف على متابعة إنتظام سير العمل و إزالة كافة العقبات التى تعوق عمل الحملة بشكل فوري ، يأتي هذا في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.