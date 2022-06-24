اليوم السابع
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شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع طفل غرقا بحمام سباحة فى العياط

الجمعة، 24 يونيو 2022 08:58 م
شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع طفل غرقا بحمام سباحة فى العياط إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان فى حادث تعرض طفل للغرق خلال الاستحمام بحمام سباحة في نادي العياط بمحافظة الجيزة، وأكدوا أن الطفل خلال السباحة تعرض للغرق واختفى، وعقب البحث عنه تم العثور على جثته، وحاولوا إنقاذه بنقله إلى المستشفى إلا أن الأطباء أكدوا وفاته. 
 
وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وتم استجواب عدد من مسئولى حمام السباحة، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بغرق طفل بحمام سباحة في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، خلال الاستحمام بحمام سباحة، تعرض للغرق.
 
وحدد رجال المباحث هوية الطفل، وتم استدعاء أفراد أسرته كما تم استجواب مسئولي حمام السباحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

غرق طفل

غرق طفل بحمام السباحة

العياط

امن الجيزة



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