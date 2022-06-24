شكة الدبوس أخطرها..5 شائعات نفتها الدولة الأسبوعين الماضيين (إنفوجراف)

فى الآونة الأخيرة تعرضت مصر لكم كبير من الشائعات المغرضة، والتى تركز بشكل أساسى على القضايا التى تهم المواطن مثل التموين والدعم والتعليم، ناشروها ومروجوها ليس هدفهم مجرد البحث عن تريند فقط، بل إثارة البلبلة والفوضى فى المجتمع.





1- سرقة المنازل

الشائعة: بيان مزيف منسوب لوزارة الداخلية للتحذير من عصابات تسرق المواطنين.

الحقيقة: عدم صحة تلك الادعاءات وتم نفيها من "الداخلية".





2- الخطف بشكة الدبوس

الشائعة: منشورات ورسائل فويس تحذيرية عن حالات تخدير بشكة الدبوس، وخطف الفتيات بهذه الطريقة.

الحقيقة: الداخلية نفت وجود أى محاولات اختطاف فتيات بتخديرهن بوخزة إبرة، مؤكدة أنها ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة.





3- زيت طعام فاسد

الشائعة: انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

الحقيقة: وزارة التموين نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن كافة المنتجات الغذائية بالأسواق آمنة وسليمة وتخضع لفحص ورقابة.





4- بطيخ وخوخ وطماطم فاسدة الشائعة: انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق. الحقيقة: وزارة الزراعة نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن المنتجات الزراعية سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أى متبقيات للمبيدات أو الكيماويات.

5- استقطاع جزء من مكافأة نهاية الخدمة

الشائعة: رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات.

الحقيقة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أكدت أن ما يتم تداوله لا يمت للواقع بصلة، مُشددةً على التزام الدولة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملةً.