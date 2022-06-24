سقوط سيارة بترعة فى العياط ونجاة مستقليها من الغرق

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت سيارة بإحدى الترع في العياط، وتم إنقاذ مستقليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة في منطقة العياط، وكشفت تحريات رجال المباحث أن سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالترعة.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم إنقاذهما من الغرق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.