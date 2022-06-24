اليوم السابع
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سقوط سيارة بترعة فى العياط ونجاة مستقليها من الغرق

الجمعة، 24 يونيو 2022 02:06 م
سقوط سيارة بترعة فى العياط ونجاة مستقليها من الغرق سقوط سياره
كتب بهجت أبو ضيف

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سقطت سيارة بإحدى الترع في العياط،  وتم إنقاذ مستقليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة في منطقة العياط، وكشفت تحريات رجال المباحث أن سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالترعة. 
 
أسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم إنقاذهما من الغرق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
سقطت سيارة بإحدى الترع في العياط (1)
سقطت سيارة بإحدى الترع في العياط (1)

سقطت سيارة بإحدى الترع في العياط (2)
سقطت سيارة بإحدى الترع في العياط (2)

 


حادث سيارة

سقوط سيارة بترعة

مركز العياط

امن الجيزة



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