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لحظة تاريخية.. زيلينسكى يعلق على منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى

الخميس، 23 يونيو 2022 09:11 م
لحظة تاريخية.. زيلينسكى يعلق على منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى
كتب محمد جمال

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علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، علي منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، قائلا إنها لحظة فريدة وتاريخية.

ومنذ قليل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، موافقة زعماء الاتحاد الأوروبى على ترشيح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، إن عضوية أوكرانيا النهائية في الناتو والاتحاد الأوروبي هي مجرد إجراء شكلى.

وأضاف "أريستوفيتش"، “كييف هي بالفعل عضو بحكم الواقع في الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي وعدت بمساعدتها على الفوز في الصراع مع روسيا وقد انضمت للتو إلى مبادرة البحار الثلاثة كباب خلفي للاتحاد الأوروبى”.

واعترف أريستوفيتش بأن لديه شكوكًا حول ما إذا كان الناتو أو الاتحاد الأوروبي على استعداد لقبول أوكرانيا، لكن هذا لا يهم.


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