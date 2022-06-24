رئيس مياه الجيزة: تأهيل محطات المياه والصرف الصحى للحصول على شهادة TSM

كتب أحمد حسن

أكد المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، استمرار الشركة في تأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة للحصول على اعتماد الإدارة الفنية المستدامة TSM

وأوضح "بدوي"، في بيان صحفي، اليوم، الجمعة، أن اعتماد الإدارة الفنية المستدامة TSM، يعكس مدى إتباع الإجراءات والمعايير القياسية في مجالات التشغيل والصيانة ومراقبة وضبط الجودة والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وصرح رئيس مياه الجيزة، بحصول محطة مياه الحوامدية المرشحة على اعتماد الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وتابع أن محطة مياه الحوامدية المرشحة تعمل بطاقة إنتاجية 70 ألف متر مكعب يوم، وتخدم سكان منطقتي الحوامدية الشرقية والغربية، وقريتي ام خنان والشيخ عتمان، وبعض المناطق بمركز البدرشين.

وكان بدوي، أعلن في وقتٍ سابق إعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة رفع وشبكة الصرف الصحي بكفر حكيم بشمال محافظة الجيزة.

جديرُ بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لديها 12 محطة حاصلة على إعتماد الإدارة الفنية المستدامة TSM، منها 7 محطات مياه و5 محطات صرف صحي.