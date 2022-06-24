رئيس مدينة إسنا يعقد اللقاء الأسبوعى لبحث وحل شكاوى المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، فعاليات اللقاء الأسبوعي الثاني مع المواطنين بحضور مديري الإدارات بالمديريات ورؤساء القري، وذلك عقب عودته في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بعودة اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين بمراكز مدن المحافظة المختلفة بشكل أسبوعي.

وخلال فعاليات اللقاء الأسبوعي مع المواطنين، استمع رئيس مركز ومدينة إسنا إلى شكاوى المواطنين ووجه بسرعة حلها، كما أكد على أنه يتم تلبية كافة طلبات المواطنين وفقا للقانون، مشدداً على حرص جميع الجهات التنفيذية بالمدينة على بحث المشاكل المقدمة من المواطنين وحلها بكل شفافية، حيث أنه تقرر عقد اللقاء الاسبوعي للمواطنين مرة كل أسبوع الساعة 12 ظهراً.

وكان قد أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختفة، حيث أنه من المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعي بكل مجالس المراكز والمدن على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.



اللقاء الأسبوعي لبحث وحل شكاوى المواطنين (1)



اللقاء الأسبوعي لبحث وحل شكاوى المواطنين (2)



اللقاء الأسبوعي لبحث وحل شكاوى المواطنين (3)



اللقاء الأسبوعي لبحث وحل شكاوى المواطنين (4)