دراسة دنماركية: 40 % من الأطفال بين 0-3 سنوات قد يعانون من كورونا الطويل حال إصابتهم

كتبت إيناس البنا

ذكرت دراسة حديثة نشرت في مجلة لانسيت أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-3 سنوات يعانون أيضًا من كورونا الطويل الذى يمكن أن يستمر لمدة شهرين على الأقل، كانت الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و3 سنوات هي التقلبات المزاجية والطفح الجلدي وآلام المعدة.

في الدراسة، حلل باحثون من مستشفى جامعة كوبنهاجن، الدنمارك، بيانات من دراسة استقصائية شملت 11 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 0-14 وكانت إيجابية مرض فيروس كورونا نتيجة اختبار بين (يناير) 2020 ويوليو 2021، ثم تمت مطابقتها حسب العمر والجنس مع أكثر من 33000 طفل لم يسبق أن أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

بين 4-11 عامًا، كانت الأعراض الأكثر شيوعًا هي التقلبات المزاجية، وصعوبة التذكر أو التركيز، والطفح الجلدي، وبين 12-14 عامًا التعب، وتقلب المزاج، وصعوبة التذكر أو التركيز.

وجدت نتائج الدراسة أن الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بـ كورونا في جميع الفئات العمرية هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض واحدة على الأقل لمدة شهرين أو أكثر من المجموعة الضابطة.

في الفئة العمرية 0-3 سنوات، عانى 40٪ من الأطفال المصابين بـ كورونا من الأعراض لمدة تزيد عن شهرين.

قالت البروفيسور سيلينا كيكينبورج بيرج من المستشفى: "تتماشى نتائجنا مع الدراسات السابقة لفيروس كورونا الطويل لدى المراهقين والتي تظهر أنه على الرغم من أن فرص الأطفال الذين يعانون من مرض كورونا الطويل منخفضة، خاصة بالمقارنة مع مجموعات المراقبة، يجب التعرف عليها ومعالجتها على محمل الجد".

أفاد ما يقرب من ثلث الأطفال الذين يعانون من اختبارات Covid-19 الإيجابية بأنهم يعانون من أعراض لم تكن موجودة قبل عدوى كورونا بالإضافة إلى ذلك، مع زيادة مدة الأعراض، تميل نسبة الأطفال المصابين بهذه الأعراض إلى الانخفاض.

وأشار بيرج إلى أن "معرفة عبء الأعراض طويلة المدى في الأطفال المصابين بفيروس كورونا أمر ضروري لتوجيه التعرف السريري، وتقديم الرعاية الأبوية، والقرارات المجتمعية حول العزلة، والإغلاق، والتدخلات غير الصيدلانية، واستراتيجيات اللقاح".